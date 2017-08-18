Против главы департамента строительства Самары возбудили второе дело

САМАРА, 18 авг — РИА Новости. Второе дело возбудили в отношении руководителя департамента строительства Самары, сообщает СУСК по Самарской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел… возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Департамента градостроительства города Самары Сергея Рубакова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 30 мая 2017 года Рудаков, находясь на рабочем месте, ввёл в заблуждение директора коммерческой фирмы относительно своих истинных намерений и полномочий. Как отметили в СК, Рудаков предложил оказать содействие в изменении технических условий подключения к ливневой канализации проектируемого компанией жилого комплекса по улице Водников в Самары. После чего получил от бизнесмена сумму в пять миллионов рублей.

Ранее следствие предъявило Рубакову обвинение по статье "Предложение посредничества во взяточничестве".

По версии следствия, в мае Рубаков пообещал местному жителю помочь в закрытии возбужденного в отношении него уголовного дела. Чиновник предложил выступить посредником при передаче взятки в размере 2,5 миллиона рублей сотрудникам правоохранительных органов, считает следствие. В одном из ресторанов Самары 2 июня он получил требуемую сумму, состоявшую из 1,1 миллиона рублей и муляжа банкнот на сумму 1,4 миллиона рублей, после чего главу департамента задержали.

Рубаков был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области с поличным. Чиновник находится под домашним арестом.