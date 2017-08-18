В Свердловской области завели дело после гибели трех человек при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в городе Ревда в Свердловской области, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

Как сообщалось ранее, в ночь на 18 августа в Ревде на улице Северной на площади 100 квадратных метров вспыхнули надворные постройки и частный дом. В результате погибли мужчина и две женщины. Отравление угарным газом получил и был госпитализирован 16-летний подросток.

"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства происшествия, по данному факту следственным отделом по городу Ревда… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — сообщает ведомство.

По информации ГУ МЧС, рассматриваются две версии причин ЧП: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрохозяйства.