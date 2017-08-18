ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге ограбили банк, сообщил РИА Новости представитель пресс-группы городского УМВД.
"Сумма ущерба сейчас устанавливается. На место выезжала оперативная группа. Опрошен персонал учреждения, проведены поквартирные обходы в доме, в котором расположен банк, с целью найти свидетелей случившегося", — сказал сотрудник пресс-группы УМВД.
Он отметил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "разбой". По данным местных СМИ, нападению подвергся "Восточный банк".