ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге ограбили банк, сообщил РИА Новости представитель пресс-группы городского УМВД.

По его словам, инцидент произошел вечером 17 августа на улице Челюскинцев, 64. Отмечается, что в помещение вошел мужчина с предметом, похожим на пистолет, и потребовал деньги. Ему их отдали.

"Сумма ущерба сейчас устанавливается. На место выезжала оперативная группа. Опрошен персонал учреждения, проведены поквартирные обходы в доме, в котором расположен банк, с целью найти свидетелей случившегося", — сказал сотрудник пресс-группы УМВД.

Он отметил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "разбой". По данным местных СМИ, нападению подвергся "Восточный банк".