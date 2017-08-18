В СПЧ проверяют данные об избиении в Чечне родственников задержанных

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что получил от правозащитников информацию о том, что в Чечне якобы избили родственников задержанных молодых людей и проверяет эти сведения через Совет по правам человека при главе Чечни.

Ранее " Новая газета " писала о деле жителей поселка Красная Турбина в Чечне — Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которые обвиняются в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании. Сейчас слушания по этому делу проходят в Старопромысловском суде Грозного. По утверждению издания, единственным доказательством вины задержанных является чистосердечное признание, но, как заявили в суде молодые люди, оно было получено под пытками.

"Новая газета" пишет, что жители посёлка и их родственники, не веря обвинению, вступились за обвиняемых, и в среду направили коллективное заявление по этому поводу на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки. ‎Однако после этого, утверждает издание, их вызвали в полицию и избили.

"Я получил эту информацию от правозащитников и сейчас занимаюсь ее проверкой через Совет по правам человека при главе Чеченской республики", — сообщил Федотов РИА Новости.

Комментариями правоохранительных органов Чечни РИА Новости пока не располагает.