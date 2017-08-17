Лидер "Шалтай-Болтая" отозвал жалобу на приговор

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Защита лидера хакерской группировки "Шалтай-болтай" Владимира Аникеева отозвала жалобу на приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Коблев.

"Мы обсудили позицию с подзащитным и по согласованию сторон решили отозвать апелляционную жалобу", — сказал Коблев.

Изначально защита не планировала обжаловать решение суда и сосредоточиться на подаче ходатайства об условно-досрочном освобождении, однако впоследствии жалобу все же подала.

Суд назначил Аникееву два года колонии общего режима. С учетом времени, проведенного в СИЗО, ему предстоит отсидеть 1 год и 4 месяца, а уже в скором времени он сможет попросить об УДО.

Лидеру "Шалтай-Болтая" вменяли взлом почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает, что шантажировал людей, у которых группа взламывала почту.

Его дело выделили в отдельное производство из общего материала в отношении членов хакерской группы (другие обвиняемые — Константин Тепляков и Александр Филинов).