В Москве полицейский, вымогавший миллион долларов, пойдет под суд

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бывший московский полицейский, обвиняемый в попытке получить 1 миллион долларов за прекращение дела, пойдет под суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в четверг.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам 3 отдела 1 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Он обвиняется в совершении преступления… "покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый работал по уголовному делу о хищении денег в одном из учреждений профессионального образования Москвы. Выполняя отдельные поручения следователя, он получил информацию, с помощью которой хотел обогатиться.

В июне прошлого года он потребовал от главного бухгалтера организации 1 миллион долларов за прекращение уголовного дела в отношении нее и ее мужа, занимавшего должность директора этого учреждения. Чтоб запугать их, он воспользовался копиями протоколов допросов свидетелей, изобличающих главного бухгалтера и ее мужа.

"В ходе оперативных мероприятий 23 ноября 2016 года обвиняемый был задержан с поличным при получении первой части требуемой суммы в размере 1 миллиона рублей, а также муляжа, имитирующего 10 миллионов рублей. Дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под домашним арестом", — говорится в сообщении.