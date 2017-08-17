"СГ-Транс" проведет расследование взрыва газа в тобольском филиале

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Компания "СГ-Транс" создала комиссию для расследования обстоятельств взрыва газовой смеси на территории ее филиала в Тобольске, при котором пострадали трое рабочих, сообщается на сайте компании.
"Создана центральная комиссия из числа руководителей и работников АО "СГ-Транс" под председательством исполняющего обязанности президента компании…. Для выяснения причин и ликвидации последствий данного инцидента на место происшествия вылетела комиссия в составе работников компании", — говорится в сообщении.
"В настоящее время причины происшествия устанавливаются…. На месте работают представители следственных органов, Ростехнадзора, МЧС и других структур", — также говорится в сообщении. Компания уточняет размер ущерба, причиненного взрывом, и проводит проверку безопасности других объектов.
В "СГ-Транс" также отмечают, что главный корпус был спроектирован таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было избежать потерь со стороны рабочих. При этом использование новейших материалов и оборудования при строительстве здания помогли избежать возможных жертв.