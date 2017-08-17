"СГ-Транс" проведет расследование взрыва газа в тобольском филиале

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Компания "СГ-Транс" создала комиссию для расследования обстоятельств взрыва газовой смеси на территории ее филиала в Тобольске, при котором пострадали трое рабочих, сообщается на сайте компании.

В ночь на 17 августа в главном корпусе Р-1-1 Тобольского филиала по транспорту газа ОАО "СГ-Транс" при ремонте железнодорожной цистерны взорвалась смесь сжиженного газа. В итоге обвалилась часть конструкций здания и пострадали трое рабочих, которые получили ожоги и были доставлены в тобольскую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах".

"Создана центральная комиссия из числа руководителей и работников АО "СГ-Транс" под председательством исполняющего обязанности президента компании…. Для выяснения причин и ликвидации последствий данного инцидента на место происшествия вылетела комиссия в составе работников компании", — говорится в сообщении.

"В настоящее время причины происшествия устанавливаются…. На месте работают представители следственных органов, Ростехнадзора, МЧС и других структур", — также говорится в сообщении. Компания уточняет размер ущерба, причиненного взрывом, и проводит проверку безопасности других объектов.

В "СГ-Транс" также отмечают, что главный корпус был спроектирован таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было избежать потерь со стороны рабочих. При этом использование новейших материалов и оборудования при строительстве здания помогли избежать возможных жертв.