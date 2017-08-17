Впавшую в кому в Турции россиянку доставят в НИИ им. Склифосовского

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 авг — РИА Новости. Жительница Сургута Кристина Максимюк, впавшая в кому во время отдыха в Турции, сегодня днем будет доставлена в столичный научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщил РИА Новости советник главы Сургута по взаимодействию со СМИ Александр Оверчук.

Россиянка впала в кому из-за инфаркта в первый день отдыха в турецкой провинции Аланья. По словам ее сестры Надежды Гуменюк, разрешение на транспортировку на родину было подписано врачом уже на третий день после случившегося, после чего на протяжении недели решался вопрос с эвакуацией.

"Кристину перевезут в институт скорой помощи имени Склифосовского", — заявил собеседник агентства.

По словам сестры туристки, транспортировка проведена за счет страховой компании, а пребывание в московской клинике обеспечивается властями Ханты-Мансийского автономного округа.

Как уточнили агентству в правительстве Югры, решение о сроках перевода пострадавшей в Сургут будет принято после проведения дополнительного обследования и лечения в Москве.