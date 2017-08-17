В Приморье направили дополнительные силы спасателей

ХАБАРОВСК, 17 авг — РИА Новости. Дополнительные силы спасателей направлены из Хабаровска в Приморье для помощи в ликвидации последствий паводка, сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд (ДВРПСО) МЧС России.

В среду сообщалось, что группировку МЧС в Приморье увеличивают на 500 человек.

"Утром в четверг в Приморский край выдвинулись 15 спасателей Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России с необходимым снаряжением и колонна техники ДВРПСО и Амурского спасцентра МЧС России. Всего 11 "Камазов" и самосвалов, груженных автопогрузчиками. Кроме этого, в готовности к вылету в Приморье находится 30 спасателей Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России", — говорится в сообщении.

Таким образом, на территории Приморского края работают 10 бригад Дальневосточного поисково-спасательного отряда и его филиалов общей численностью 153 спасателя. Они помогают справиться с последствиями стихии жителям населенных пунктов Уссурийск, Кроуновка, Яконовка, Алексей-Никольское, Корсаковка, Оленевод, Тихий, Кугуки, Барабаш, Михайловка, Филиповка.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. Всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.

В четверг в регионе остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека.