В Балашихе мужчина убил хозяйку квартиры при попытке его выселить

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который во вторник напал с ножом на женщину и убил ее в квартире в подмосковной Балашихе, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о многодетной матери. Собеседник агентства пояснил, что она пришла с судебными приставами в квартиру, которая по решению суда отошла ей в собственность. Мужчину в этот момент должны были выселить, он долго не открывал, а затем набросился на женщину с ножом.

Согласно данным МВД, нападение на женщину 1980 года рождения произошло в одном из домов по улице Некрасова.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в одной из квартир дома мужчина 1969 года рождения совершил нападение на женщину с применением ножа, в результате чего женщина погибла… Подозреваемый был установлен и задержан", — сказала Волк.

По данному факту проводится проверка, добавила представитель МВД.