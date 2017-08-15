В Балашихе мужчина убил хозяйку квартиры при попытке его выселить

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который во вторник напал с ножом на женщину и убил ее в квартире в подмосковной Балашихе, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Согласно данным МВД, нападение на женщину 1980 года рождения произошло в одном из домов по улице Некрасова.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в одной из квартир дома мужчина 1969 года рождения совершил нападение на женщину с применением ножа, в результате чего женщина погибла… Подозреваемый был установлен и задержан", — сказала Волк.
По данному факту проводится проверка, добавила представитель МВД.