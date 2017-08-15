"Нужно было подорвать ЛЭП": ФСБ выложила видео допроса диверсанта в Крыму

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ФСБ России заявила о предотвращении серии диверсий, готовившихся Украиной, и задержании в Крыму предполагаемого агента СБУ Геннадия Лимешко. Ведомство также опубликовало видео его допроса.
СБУ назвала провокацией информацию о задержании своего агента.
Предотвращенные диверсии
Как сообщает ФСБ, сотрудники спецслужбы предотвратили "совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова, управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов".
Предполагается, что Лимешко по прибытии в Крым должен был привести в негодное состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.
Он был задержан при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак — Новый Свет, сообщает ФСБ. Эту информацию подтверждает и опубликованное спецслужбой видео допроса Лимешко.— сказал Лимешко.
По его словам, с 2015 года он проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, где обучался физической, стрелковой, тактико-специальной подготовке, а также взрывному делу. Предполагалось, что данная группа должна была провести ряд диверсий на территории самопровозглашенной ДНР и Крыма.
При задержании у Лимешко изъяли тротиловые шашки, гранату, горючую смесь и пилу.
Арест
Киевский районный суд Симферополя уже заключил под стражу предполагаемого агента СБУ.
"Удовлетворено ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лимешко Геннадия Геннадьевича сроком на два месяца, до 13 октября", — сообщает пресс-служба суда.
Решение было принято еще в понедельник, а о задержании предполагаемого диверсанта ФСБ объявила во вторник.
Власти гарантируют безопасность
"Спецслужбы все работают в постоянном режиме, так сказать, повышенной боевой готовности, с учетом приграничной нашей территории. Никаких опасений ни для туристов, ни для жителей республики Крым нет", — сказал Аксенов журналистам.
Он поблагодарил сотрудников крымского управления ФСБ России за оперативные действия, а также крымчан за бдительность.
"Любые попытки дестабилизации социально-политической обстановки в республике Крым, откуда бы они ни исходили, обречены на провал. Безопасность жителей и гостей полуострова обеспечена в полном объеме", — заверил глава республики.
Киев говорит о провокации
Служба безопасности Украины назвала провокацией информацию о задержании в Крыму предполагаемого агента украинской спецслужбы.
Как сообщило информагентство УНИАН со ссылкой на начальника отдела — заместителя начальника управления по связям с общественностью ВС Украины Юзефа Венсковича, задержанный был уволен из Вооруженных сил Украины в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.