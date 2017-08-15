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Происшествия

"Нужно было подорвать ЛЭП": ФСБ выложила видео допроса диверсанта в Крыму

Сюжет:
Задержание украинского диверсанта в Крыму (16)
17:3415.08.2017
(обновлено: 17:58 15.08.2017)
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© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкГражданин Украины Геннадий Лимешко, задержанный управлением ФСБ России по Республике КрымГражданин Украины Геннадий Лимешко, задержанный управлением ФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ФСБ России заявила о предотвращении серии диверсий, готовившихся Украиной, и задержании в Крыму предполагаемого агента СБУ Геннадия Лимешко. Ведомство также опубликовало видео его допроса.

Гражданин Украины Геннадий Лимешко, задержанный управлением ФСБ России по Республике Крым. 15 августа 2017
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Почему диверсанты СБУ из Крыма не возвращаются
На записи предполагаемый диверсант рассказывает, что получил задание подорвать линию электропередачи между Судаком и Новым Светом, устроить обвал на дороге и поджечь лес. На эти цели Лимешко, как следует из видео, получил пять тысяч гривен. При задержании у него изъяли тротиловые шашки и гранату. Суд уже арестовал предполагаемого диверсанта на два месяца.

СБУ назвала провокацией информацию о задержании своего агента.

Предотвращенные диверсии

Как сообщает ФСБ, сотрудники спецслужбы предотвратили "совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова, управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов".

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Береговое
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Украинцы едут в Крым: кто – отдыхать, кто – устраивать диверсии
Задержанный предполагаемый диверсант гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, "ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ".

Предполагается, что Лимешко по прибытии в Крым должен был привести в негодное состояние линии электропередачи Судак Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак Рыбачье Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

Он был задержан при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак Новый Свет, сообщает ФСБ. Эту информацию подтверждает и опубликованное спецслужбой видео допроса Лимешко.

Гражданин Украины Геннадий Лимешко, задержанный управлением ФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Эксперт оценил уровень подготовки украинских диверсантов
"Прибыв в город Херсон 2 июня, мы встретились с сотрудником СБУ по Херсонской области, которого звали Андрей, который также, возможно, известен под именем Артур Нариманович. Нужно было на линии между Судаком и Новым Светом в Крыму провести подрыв линии электропередачи, а также разрушение дороги путем обвала камней, а также поджог свалки около поселка Рыбачье и лесного массива возле Алушты… Я получил на выполнение задания пять тысяч гривен. 12 августа после попытки заклада заряда был задержан сотрудниками ФСБ России", сказал Лимешко.

По его словам, с 2015 года он проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, где обучался физической, стрелковой, тактико-специальной подготовке, а также взрывному делу. Предполагалось, что данная группа должна была провести ряд диверсий на территории самопровозглашенной ДНР и Крыма.

При задержании у Лимешко изъяли тротиловые шашки, гранату, горючую смесь и пилу.

Арест

Киевский районный суд Симферополя уже заключил под стражу предполагаемого агента СБУ.

"Удовлетворено ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лимешко Геннадия Геннадьевича сроком на два месяца, до 13 октября", сообщает пресс-служба суда.

Решение было принято еще в понедельник, а о задержании предполагаемого диверсанта ФСБ объявила во вторник.

Власти гарантируют безопасность

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аксенов усомнился в адекватности киевских властей из-за попыток диверсий
После того как стало известно о задержании, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жителям полуострова и туристам ничего не угрожает.

"Спецслужбы все работают в постоянном режиме, так сказать, повышенной боевой готовности, с учетом приграничной нашей территории. Никаких опасений ни для туристов, ни для жителей республики Крым нет", сказал Аксенов журналистам.

Он поблагодарил сотрудников крымского управления ФСБ России за оперативные действия, а также крымчан за бдительность.

"Любые попытки дестабилизации социально-политической обстановки в республике Крым, откуда бы они ни исходили, обречены на провал. Безопасность жителей и гостей полуострова обеспечена в полном объеме", заверил глава республики.

Киев говорит о провокации

Служба безопасности Украины назвала провокацией информацию о задержании в Крыму предполагаемого агента украинской спецслужбы.

Гражданин Украины Геннадий Лимешко, задержанный управлением ФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости / ФСБ РФ
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СБУ назвала информацию о задержании в Крыму якобы своего агента провокацией
"Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ", говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства во вторник.

Как сообщило информагентство УНИАН со ссылкой на начальника отдела заместителя начальника управления по связям с общественностью ВС Украины Юзефа Венсковича, задержанный был уволен из Вооруженных сил Украины в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.

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© ФСБ РФ
Подрыв электропередач, разрушение дороги, поджог: диверсант о целях в Крыму
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Происшествия
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