СК разберется с ситуацией с обманутыми дольщиками в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Подмосковный главк Следственного комитета (СК) России проверит информацию об обманутых дольщиках нескольких многоквартирных домов в поселке Родники Раменского района, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Такое поручение руководителю главка дал председатель СК России Александр Бастрыкин. По словам Петренко, об обманутых дольщиках сообщалось в одном из выпусков новостей. Как выяснили журналисты, квартиры в семнадцатиэтажке люди приобрели еще пять лет назад, но как только фасад дома вырос над землей, компания застройщика Мособлжилстрой заморозила все работы.

По информации СМИ, рядом с брошенным долгостроем застройщик начал возводить еще несколько высоток, квартиры в которых тоже уже распроданы. Но достроят ли их, пока не известно. Покупатели квартир в этих домах уже причисляют себя к обманутым дольщикам.

"В сюжете упоминалось, что многоквартирные дома за эти годы превратились в "дома-призраки", при этом администрация не признает эти стройки проблемными, а в отношении застройщика начата процедура банкротства", — сказала Петренко.

Ход проверки будет контролировать центральный аппарат.