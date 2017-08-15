Мужчина, обезглавивший памятник Ленину на Урале, отработает 300 часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Жителя Свердловской области, который оторвал голову памятнику Ленину, приговорили к обязательным работам, сообщила во вторник РИА Новости представитель Первоуральского городского суда.

Вечером 15 июля в поселке Динас города Первоуральска неизвестный оторвал голову у памятника Ленину. Через некоторое время был задержан подозреваемый 1985 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Суд арестовал его на пять суток. Позже было возбуждено уголовное дело по статье "вандализм".

"Гражданину назначено 300 часов обязательных работ. Кроме того, он должен будет выплатить 300 тысяч рублей за восстановление памятника", — сказала представитель суда.

Она уточнила, что памятник уже восстановлен первоуральским предприятием "Динур", в пользу которого и была взыскана указанная сумма.