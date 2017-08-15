Мужчина, обезглавивший памятник Ленину на Урале, отработает 300 часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Жителя Свердловской области, который оторвал голову памятнику Ленину, приговорили к обязательным работам, сообщила во вторник РИА Новости представитель Первоуральского городского суда.
"Гражданину назначено 300 часов обязательных работ. Кроме того, он должен будет выплатить 300 тысяч рублей за восстановление памятника", — сказала представитель суда.
Она уточнила, что памятник уже восстановлен первоуральским предприятием "Динур", в пользу которого и была взыскана указанная сумма.