Мосгорсуд снизил срок наказания экс-главе Внешпромбанка Маркус

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мосгорсуд снизил с девяти до восьми с половиной лет срок наказания экс-главе Внешпромбанка Ларисе Маркус, осужденной за хищение 114 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Хамовнический суд Москвы в мае приговорил Маркус к девяти годам колонии общего режима, а вице-президента этого банка Екатерину Глушакову — к четырем годам колонии.

Таким образом, во вторник суд частично удовлетворил апелляционную жалобу ее адвокатов, которые просили о снижении срока наказания.

"Приговор изменить, назначить Маркус наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Оснований для снижения наказания Глушаковой суд не нашел", — огласил решение судья.

По версии следствия, Маркус со своим братом, руководителем банка Георгием Беджамовым, в мае 2009 года в Москве создала организованную группу, в которую вошли вице-президент банка Глушакова, а также "иные неустановленные лица".

С мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые, как установил суд, оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Таким образом, банкиры похитили более 114 миллиардов рублей. Где эти деньги сейчас, неизвестно.

Беджамов бежал за границу и позднее был арестован в Монако по запросу России. Однако впоследствии его отпустили, и сейчас банкир, как сообщалось, находится в Лондоне.

В январе 2016 года ЦБ отозвал у Внешпромбанка лицензию, посчитав невозможной его санацию: "дыра" в капитале превышала 187 миллиардов рублей.