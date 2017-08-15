СК проверит информацию о москвичке, получившей ожоги при эпиляции в салоне

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Следственный комитет проверит обстоятельства получения сильнейших ожогов ног молодой девушкой во время процедуры лазерной эпиляции в одном из центров красоты в Москве, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"В рамках проверки следователи тщательным образом проверят все обстоятельства произошедшего, а также дадут соответствующую правовую оценку действиям и бездействию лиц, отвечающих за качество предоставляемых косметологических услуг", — сказала Иванова.