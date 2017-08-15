Защита бизнесмена Пономарева просит Титова проконтролировать его дело

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Защита бизнесмена Константина Пономарева, который является главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, а также известен своей многолетней судебной тяжбой с IKEA за долг почти в 10 миллиардов рублей, просит бизнес-омбудсмена Бориса Титова проконтролировать его дело, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Смецкий.

"Мы подали обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой взять под контроль расследование дела в отношении Константина Пономарева", — сказал защитник.

Он уточнил, что сам обвиняемый бизнесмен и его адвокат связывают уголовное преследование Пономарева с попыткой отнять его успешный бизнес по поставке генераторов.

"Очевидно, что целью заведомо незаконного уголовного преследования Пономарева является отъем и уничтожение его бизнеса", — говорится в обращении.

Пономарева, который по решению суда содержится в СИЗО, обвиняют в ложном доносе, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, в рамках дела под домашним арестом находится адвокат бизнесмена Михаил Загорский, ему вменяют искусственное создание доказательств (часть третья статьи 306 УК РФ), а также подкуп или принуждение к даче показаний (часть первая статьи 309 УК РФ).

Речь идет о судебных тяжбах бизнесмена с "Кубаньэнерго", которой он якобы предоставлял генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, а также с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Вину бизнесмен не признает, отмечая, что "не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления".