В Амурском лимане в Хабаровском крае затонула баржа с углем

ХАБАРОВСК, 15 авг— РИА Новости. Безэкипажная баржа, которая перевозила уголь из Николаевска-на-Амуре в вахтовый поселок Унчи, во вторник затонула при буксировке в Амурском лимане в Хабаровском крае, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Амурский лиман — северная часть Татарского пролива между материком и Сахалином. В лиман впадает река Амур.

"Во вторник, 15 августа, около 7.00 (00.00 мск) при следовании по маршруту "Морской порт Николаевск-на-Амуре – вахтовый поселок Унчи Охотского района Хабаровского края" в Амурском лимане затонула буксируемая безэкипажная баржа "БПМ-105". Транспортное средство перевозило каменный уголь", — говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцем баржи является ОАО "Хабаровский речной торговый порт". О количестве перевозимого угля не сообщается.

"По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности плавания", — информирует прокуратура.