Жительницу Омской области осудили за истязание опекаемого ребенка

НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Калачинский городской суд Омской области приговорил 29-летнюю местную жительницу за систематические издевательства над малолетним опекаемым ребенком к трем годам лишения свободы условно, сообщает во вторник прокуратура региона.

По данным следственного управления СК РФ по региону, в 2010 году обвиняемая, сама воспитывавшаяся в детском доме, узнав, что ее родная сестра отказалась от новорожденного сына, взяла мальчика на воспитание, оформив опекунство.

"Однако впоследствии, когда у обвиняемой родились собственные дети, она стала жестоко обращаться с опекаемым, с июня 2015 года неоднократно избивала и иным способом истязала ребенка, находившегося в беспомощном и зависимом от нее состоянии, унижала, оскорбляла и совершенно не занималась его воспитанием, а зачастую даже не кормила мальчика. При этом обвиняемая вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками", — говорится в сообщении. В апреле 2017 года информация об издевательствах над ребенком опубликовали СМИ, было возбуждено дело.

В прокуратуре отметили, что в мае 2016 года полиция уже привлекала женщину к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка, однако полноценная проверка условий проживания была проведена лишь в марте 2017 года. С 13 марта 2017 года ребенок помещен под опеку в другую семью.

По инициативе прокуратуры к дисциплинарной ответственности за плохой контроль за приемной семьей привлечен специалист сектора по вопросам опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию администрации Калачинского района.

"Вину в совершенных преступлениях женщина признала полностью, раскаялась в содеянном. Калачинский городской суд Омской области назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штрафа в размере 15 тысяч рублей", — говорится в сообщении. Женщину признали виновной в истязании ребенка, находящегося в заведомо беспомощном положении и в неисполнении обязанностей по его воспитанию. Также на ее иждивении находятся еще два родных ребенка.