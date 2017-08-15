Спасатели прекратили поиски на одном из участков рудника "Мир"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Спасатели прекратили поисковую операцию на горизонте минус 310 метров рудника "Мир" в Якутии, где продолжаются поиски горняков после ЧП, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.

"Из-за угрозы жизни пришлось сузить работы на минус 310 горизонте, который затоплен. Работы там прекращены", — рассказали в ведомстве.

По данным оперативных замеров горизонт —310 подтоплен на уровне более метра, спасателей перебросили на разбор завалов и поиск шахтеров на горизонте —210, отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте "Алросы".

На рудник "Алросы" в городе Мирный 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность подняты 143 горняка, поиски восьмерых пропавших продолжаются.