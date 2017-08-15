На Камчатке увеличили число спасателей, ищущих пропавшую туристку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг — РИА Новости. Дополнительные силы спасателей и кинологи привлечены к поискам туристки, пропавшей на вулкане Плоский Толбачик на Камчатке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева.
"До настоящего времени поиски результатов не принесли. Поэтому было принято решение направить в район происшествия еще дополнительно 20 спасателей Камчатского поисково-спасательного отряда, два кинологических расчета, а также специалистов с беспилотным летальным аппаратом", — сказала Ананьева.