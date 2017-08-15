Суд проверит законность ареста экс-полицейского по делу Шакро Молодого

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник проверит законность ареста бывшего сотрудника ГУМВД Москвы Дениса Богородецкого, которого следствие считает посредником при передаче взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение его помощника, сообщили РИА Новости в суде.

Защита просит изменить меру пресечения Богородецкому и выпустить его из-под стражи. Лефортовский суд Москвы ранее санкционировал арест экс-полицейского сроком до 17 сентября.

По версии обвинения, Богородецкий "передал предложение о взятке заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову и получил его согласие". Виновным он себя не признал, от дачи показаний отказался.

Под стражей по этому делу уже находятся глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров. По мнению следствия, они получили от Калашова 500 тысяч евро, пообещав облегчить обвинение Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и вызволить его из СИЗО.