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Происшествия

Суд проверит законность ареста экс-полицейского по делу Шакро Молодого

01:1515.08.2017
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© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных. Архивное фотоСуд присяжных. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник проверит законность ареста бывшего сотрудника ГУМВД Москвы Дениса Богородецкого, которого следствие считает посредником при передаче взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение его помощника, сообщили РИА Новости в суде.

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Ведяшкин
Суд отказался освободить помощника Шакро Молодого из-под ареста
Защита просит изменить меру пресечения Богородецкому и выпустить его из-под стражи. Лефортовский суд Москвы ранее санкционировал арест экс-полицейского сроком до 17 сентября.

По версии обвинения, Богородецкий "передал предложение о взятке заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову и получил его согласие". Виновным он себя не признал, от дачи показаний отказался.

Под стражей по этому делу уже находятся глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров. По мнению следствия, они получили от Калашова 500 тысяч евро, пообещав облегчить обвинение Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и вызволить его из СИЗО.

Спецназ в шикарном интерьере: как задержали "вора в законе" Шакро Молодого
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкЗахарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкНапомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
Напомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
Дом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПосле убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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После убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПри задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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При задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Дом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
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