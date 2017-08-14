МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Один из раненых в перестрелке в Московском областном суде участников банды GTA скончался, второй выписан и будет помещен обратно в СИЗО, подтвердила РИА Новости в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Сегодня подсудимый Фазлитдин Хасанов скончался от полученных ранений в медицинском учреждении. Еще один участник банды GTA Хазратхон Додохонов был выписан из больницы и в ближайшее время будет переведен в СИЗО", — сказала собеседница агентства.

Две недели назад, 1 августа, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела банды GTA, подсудимые напали на конвой, освободились и завладели оружием. Завязалась перестрелка между подсудимыми и прибывшими по тревоге гвардейцами — при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены.

Бандой GTA СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершили на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.