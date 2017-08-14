ИГ* готовило теракты в Москве со взрывчаткой "мать Сатаны"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала оперативную видеосъемку задержания предполагаемых боевиков "Исламского государства"*, готовивших теракты на транспорте и в торговых комплексах в Москве.
"Мы взяли пробы. По пробам… это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество", — пояснил оперативник.
В военных целях данное вещество практически не применяется из-за своей летучести и чувствительности к ударам нагреванию и другим внешним воздействиям, из-за чего процесс создания взрывных устройств на основе этого вещества является опасным (по этой причине трипероксид ацетона, как иногда пишут в СМИ, террористы называют "мать Сатаны").
В понедельник ФСБ РФ объявила о задержании четырех членов группы ИГ*, которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве. Взрывы предполагалось осуществить с помощью террористов-смертников. Группа состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии.
Как рассказал РИА Новости ранее ветеран группы "Альфа" Сергей Гончаров, чем больше поражений ИГ* будет терпеть на поле боя, тем больше будет проблем с противодействием террористам в странах исхода боевиков, в том числе в России.
*Террористическая организация, запрещенная в России