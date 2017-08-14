Приморские власти рассказали, как идет ликвидация последствий паводка

Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Основные работы по ликвидации последствий паводка, который на прошлой неделе подтопил семь районов Приморья, почти завершены, сообщает администрация края.

"В преддверии нового циклона, вероятность прихода которого в Приморье 15 и 16 августа остается по-прежнему высокой, в регионе практически завершена основная часть аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий ливня, обрушившегося на южные районы края 7 и 8 августа. В настоящее время жизнеобеспечение полностью налажено во всех семи муниципалитетах, пострадавших от стихии", — говорится в сообщении.

Также налажено энергоснабжение. В штатном режиме работают все социально значимые объекты. Восстановлен проезд к пострадавшим территориям.

Комиссии по оценке ущерба продолжают составлять списки пострадавших для выплат из краевого и федерального бюджетов. Первые 152 выплаты на 2,6 миллиона рублей направлены пострадавшим 12 августа. Сейчас готовится второе постановление, которое предусматривает еще 187 выплат гражданам объемом в 3,2 миллиона рублей. Транш из краевого бюджета поступит пострадавшим в ближайшее время, сообщают власти.

На сегодняшний день в департамент соцзащиты края переданы заявления на 6514 выплат.

Прошедшие в ночь на 7 августа ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода уходит, все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.