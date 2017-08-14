МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску Российского союза правообладателей (РСП), возглавляемого кинорежиссером Никитой Михалковым, взыскали с российской "дочки" американской компьютерной компании Dell около 63 миллионов рублей долга по так называемому "налогу на болванки".

Как сообщили в понедельник РИА Новости в суде, ВС РФ отклонил кассационные жалобы, поданные как ООО "Делл", так и РСП, в которых стороны просили передать дело для дальнейшего рассмотрения в Судебную коллегию ВС РФ по экономическим спорам.

Изначально РСП в мае 2015 года потребовал в арбитраже Москвы взыскать с Dell около 88 миллионов рублей долга по выплате сбора за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях — так называемого "налога на болванки". Это сбор с производителей и импортеров копирующего оборудования, а также аудио-, видео- и прочих видов носителей информации, обязанных выплачивать 1% от стоимости данной продукции в пользу авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм. РСП является аккредитованной государством организацией для сбора и выплаты данного вознаграждения.

Ответчик, являющийся импортером, заявил в суде, что исполнил свои обязательства по договору с РСП от 1 августа 2011 года, перечислив организации более 93 миллионов рублей. По мнению же РСП, денежные средства компанией были перечислены не в полном объеме. Истец сослался на полученные из Федеральной таможенной службы сведения, согласно которым Dell с 2010 по 2015 год ввезла в РФ подлежащего обложению оборудования на 18,8 миллиарда рублей. При этом данных о товаре примерно на 9 миллиардов рублей компания в РСП не представила.

Арбитраж Москвы в январе 2016 года отклонил иск РСП. Суд согласился с доводами Dell о том, что сбор был уплачен только за оборудование, которое используется для воспроизведения в личных целях, — ноутбуки, настольные ПК, моноблоки, планшетные ПК и смартфоны. В то же время без обложения осталось профессиональное оборудование — системы хранения данных, серверы, рабочие станции и так далее.

Девятый арбитражный апелляционный суд в мае 2016 года решение суда первой инстанции отменил и удовлетворил иск, взыскав с Dell более 80 миллионов рублей. Суд учел, что из своего уточненного иска РСП сам исключил позиции, отнесенные к профессиональному оборудованию. Это постановление апелляционного суда было отменено кассационной инстанцией СИП, которая указала, что суд не проверил довод ответчика о пропуске срока исковой давности в части требования на 17 миллионов рублей.

При повторном рассмотрении Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре снизил сумму взыскания до 63 миллионов рублей, кассация СИП в апреле 2017 года с этим постановлением согласилась. Компания Dell — один из крупнейших производителей в мире ПК-серверов — основана в 1984 году.