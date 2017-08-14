В Свердловской области при пожаре пострадали семь человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Семь человек пострадали в результате пожара в городе Серов, расположенном в Свердловской области, сообщает в понедельник региональное ГУ МЧС.

По данным управления, инцидент произошел в Серове вечером 13 августа на улице Спортивной. Там загорелся восьмиквартирный барак. Пламя охватило кровлю и лестничную клетку здания. На окнах квартир первого этажа были установлены железные решетки, которые прибывшим пожарным пришлось срывать, чтобы спасти находившихся внутри людей.

"Вскрыв с помощью лома металлические решетки, пожарные через окна первого этажа спали пять человек, в том числе одного ребенка. Двух человек спасли по трехколенной лестнице со второго этажа. Еще одну женщину пожарные со второго этажа горящего дома вынесли на руках, надев на нее маску дыхательного аппарата. Всего огнеборцы спасли восемь человек, семи из них из-за пребывания в сильно задымленном помещении потребовалась помощь медиков", — уточняет ведомство.

По информации ГУ МЧС, возгорание, площадь которого составила 150 квадратных метров, в течение 40 минут тушили 18 огнеборцев на четырех спецмашинах. Причины ЧП сейчас устанавливаются. Жильцы пострадавшего дома разместились у родственников. Сегодня в администрации города будет рассматриваться вопрос о предоставлении им жилья.