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Происшествия

Вице-премьер Трутнев прибыл на якутский рудник, где ищут восемь горняков

Сюжет:
Авария на руднике "Алросы" (74)
06:4814.08.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев. Архивное фотоЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ХАБАРОВСК, 14 авг— РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в понедельник прибыл в город Мирный в Якутии, откуда направился на рудник "Мир", где ищут восемь пропавших горняков, сообщает правительство республики Саха (Якутия).

Горноспасатели на руднике Мирный
© РИА Новости / МЧС РФ
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Спасатели круглосуточно продолжают поиски горняков на руднике в Якутии
На руднике "Алросы" в городе Мирный 4 августа прорвало воду, на тот момент там находился 151 человек. На поверхность после подтопления подняты 143 шахтера, поиск восьми продолжается.

"В понедельник Юрий Трутнев прибыл с рабочей командировкой в Мирный. Из аэропорта он направился к руднику "Мир". В поездке его сопровождает глава Якутии Егор Борисов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый вице-президент – исполнительный директор АК "Алроса" Игорь Соболев рассказал Трутневу о деталях происшествия и ходе поисково-спасательной операции. После этого вице-премьер отправился на совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Отряд горноспасателей спускается в шахту Мир. 5 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике "Алросы" в Якутии
Сообщается, что Трутнев также планирует встретиться с родственниками пропавших горняков.

По данным оперативного штаба по ликвидации последствий аварии МЧС России по состоянию на 19.00 13 августа поиски горняков велись на двух горизонтах на глубине от 500 до 650 метров. Затопленные участки обследовали водолазы. Одновременно с этим горноспасатели совместно с работниками рудника разбирают завалы, постепенно продвигаясь по горным выработкам, обследуя каждый метр. Кроме того, ведутся работы по обеспечению безопасности проведения операции.

За счёт движения грунтовых вод в аварийный рудник продолжает прибывать вода. Объём её поступления составляет до 1,2 тысячи кубометров в час.

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