В Приморье восстановили сообщение со всеми отрезанными паводком селами

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Ремонтные бригады восстановили проезд ко всем селам Приморья, которые оказались отрезанными из-за паводка, сообщает краевой главк МЧС РФ.
Все лодочные переправы завершили работу. На реках края отмечается спад уровней воды.
Прошедшие в ночь на 7 августа ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода сходит, уровень рек понижается.