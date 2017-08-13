Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Нальчике

НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нальчике, сообщает министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.

По данным минздрава, авария произошла вечером в субботу на пересечении улиц Ленина и Тарчокова в Нальчике.

"В результате ДТП пострадали пять пассажиров одного из автомобилей. Трое детей с переломами и ушибами доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу, их состояние оценивается как тяжелое", — говорится в сообщении.

Двое взрослых участников аварии с переломами были доставлены в республиканскую клиническую больницу, их состояние оценивается как стабильное.

"Все пострадавшие получают полный комплекс медицинской помощи", — отмечает министерство.