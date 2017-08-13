Спасатели круглосуточно продолжают поиски горняков на руднике в Якутии

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Спасатели продолжают в круглосуточном режиме поиски пропавших горняков на руднике "Мир" в Якутии, где произошло подтопление; за прошедшие сутки водолазы обследовали закладочный уклон до минус 327 метра, сообщили в пресс-службе главка МЧС России.

На рудник "Алросы" в городе Мирный 4 августа прорвало воду, на тот момент там находился 151 человек. На поверхность после подтопления подняты 143 шахтера, поиск восьми продолжается.

"На руднике "Мир" в Якутии в круглосуточном режиме продолжаются поисково-спасательные работы. В течение суток спасателями МЧС России была проведена разведка горных выработок водолазами и обследован закладочный уклон до горизонта минус 327 метров", — рассказали в пресс-службе.

Как отметил командир отделения Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС России Сергей Громов, чтобы расчистить участок и продвинуться хотя бы на шаг, приходится резать крупногабаритные конструкции, растаскивать валуны. "Так, на одном из участков чтобы продвинуться на 18 метров пришлось вырезать и транспортировать на поверхность 120 погонных метров трубопроводов разных диаметров. На другом участке с учетом разбора завалов удалось продвинуться на 80 метров", — сказали в пресс-службе.

В поисковых работах задействовано 339 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России – 258 человек и 27 единиц техники. На месте работает оперативная группа МЧС России под руководством заместителя министра Владлена Аксенова.