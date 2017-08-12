Информация о минировании калининградского аэропорта не подтвердилась

КАЛИНИНГРАД, 12 авг — РИА Новости. Информация о минировании калининградского аэропорта "Храброво" не подтвердилась, пассажиры задержанных рейсов будут отправлены в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель линейного западного управления внутренних дел на транспорте.

Ранее сообщалось, что пассажиры и персонал были эвакуированы из аэропорта из-за анонимного звонка о минировании.

"Аэропорт был обследован на предмет нахождения подозрительных предметов. Работала инженерно-саперная группа, кроме здания аэровокзала проверены пять бортов, готовящихся к вылету, информация о заминировании не подтвердилась", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас ведутся оперативные мероприятия по поиску человека, который сообщил о минировании.

Аэропорт начнет работать в штатном режиме в ближайшее время, все запланированные на субботу рейсы будут отправлены.