В Чечне в ДТП пострадали семеро взрослых и один ребенок

ГРОЗНЫЙ, 12 авг — РИА Новости. Семеро взрослых и один 7-летний ребёнок пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на трассе Грозный-Аргун, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по региону.

"ДТП произошло в 6.30 утра. Водитель автомобиля Priora не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автобусом. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе семилетняя девочка, жертв нет", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что все пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи Грозного. По данному факту проводится проверка.