Навальный не будет "резать" фильм о Медведеве и оспорит решение суда

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Блогер Алексей Навальный не будет удалять или "резать" видеоролик, ставший основанием для иска бизнесмена Алишера Усманова, и подаст апелляцию в вышестоящие судебные инстанции, сообщил журналистам его адвокат Иван Жданов.

Мосгорсуд в пятницу изменил решение Люблинского суда, признав информацию об Усманове не соответствующей действительности и порочащей, но обязав ответчика удалить не все видео, а лишь фрагменты.

"Независимо от решения суда, полностью или частично фильм удаляться не будет", — сказал Жданов.

По его словам, защита будет обжаловать решение суда в президиуме Мосгорсуда и в Верховном суде.

Представитель Усманова Генрих Падва в свою очередь назвал решение суда справедливым.

Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление оппозиционера о якобы коррупционных связях бизнесмена. Среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному российскому премьеру.

Усманов заявлял газете " Ведомости ", что договор о передаче земельного участка "Соцгоспроекту" является частью сделки по другому земельному участку. По словам миллиардера, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить, и тогда миллиардер передал эту землю фонду взамен на площадку рядом с собственным участком.

Денежных требований к оппозиционеру бизнесмен не выдвигал, а лишь просил об опровержении, по его словам, не соответствующей действительности информации.