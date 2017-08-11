МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Следствие изъяло загранпаспорт режиссера Кирилла Серебренникова для проведения экспертизы, так как опасается его отъезда за рубеж, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Источник РИА Новости рассказал, что статус Серебренникова по делу о хищении в основанной им "Седьмой студии" пока не менялся, он остается свидетелем.
"Следственные действия с загранпаспортом проводятся, чтобы Серебренников не покинул страну", — отметил источник.
"Насколько я знаю, он в статусе свидетеля, но я не его адвокат и про него ничего не знаю", — сказала РИА Новости адвокат Ксения Карпинская, которая защищает экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.
Комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.
По версии следствия, Минкульт выделил "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей. Итин, Малобродский и Масляева решили похитить часть этих денег, для чего подготовили финансовые документы по организации спектакля "Сон в летнюю ночь", но в действительности таких затрат не было. Как считают следователи, обвиняемые украли более двух миллионов рублей.