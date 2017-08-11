МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Следствие изъяло загранпаспорт режиссера Кирилла Серебренникова для проведения экспертизы, так как опасается его отъезда за рубеж, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Ранее Серебренников в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung сообщил, что правоохранительные органы отобрали у него заграничный паспорт, а в сентябре он должен ставить в Штутгарте оперу-сказку "Ганс и Гретель" Энгельберта Хумпердинка. "Гоголь-центр" не стал комментировать эту информацию.

Источник РИА Новости рассказал, что статус Серебренникова по делу о хищении в основанной им "Седьмой студии" пока не менялся, он остается свидетелем.

"Следственные действия с загранпаспортом проводятся, чтобы Серебренников не покинул страну", — отметил источник.

О каких именно экспертизах с документом идет речь, он не уточнил.

"Насколько я знаю, он в статусе свидетеля, но я не его адвокат и про него ничего не знаю", — сказала РИА Новости адвокат Ксения Карпинская, которая защищает экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

Комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука прошли обыски по делу о хищении госсредств в основанной Серебренниковым некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".

По версии следствия, Минкульт выделил "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей. Итин, Малобродский и Масляева решили похитить часть этих денег, для чего подготовили финансовые документы по организации спектакля "Сон в летнюю ночь", но в действительности таких затрат не было. Как считают следователи, обвиняемые украли более двух миллионов рублей.