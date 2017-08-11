Стали известны подробности возгорания на нефтяной скважине в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг — РИА Новости. Возгорание на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого пострадали восемь человек, произошло при выполнении работ подрядной организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия".

Ранее сообщалось, что пожар на нефтяной скважине в Нижневартовском районе произошел в четверг около полуночи по местному времени. С травмами различной степени тяжести восемь человек были доставлены в ближайшую больницу, расположенную в городе Радужный.

"На одной из скважин Ван-Еганского месторождении при производстве работ подрядной организацией ООО "Интегра-Бурение" произошло возгорание нефтегазовой смеси и бурового станка. Восемь работников подрядной организации получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь", — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается также, что ситуацию на площадке контролирует оперативно созданный штаб.

В пятницу Следственный комитет, МВД и прокуратура заявили о начале проверки по данному инциденту.