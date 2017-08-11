Во Владивостоке перекрыли канал поставки наркотиков в коробке с сухпайками

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Полицейские во Владивостоке перекрыли канал поставки наркотиков, спрятанных в коробке с сухими пайками, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что установлен потенциальный сбытчик особо крупной партии и отправитель.

"В 2016 году осужденный получил партию синтетических наркотиков с целью последующего ее сбыта. Около 500 граммов синтетического наркотика, спрятанного в коробки с сухими пайками, злоумышленник планировал распространять в Приморье, используя сеть интернет и систему тайников", — сказала Волк.

По данным полиции, он использовал также подставных лиц, не знавших о причастности к наркообороту. Сообщается, что после задержания фигурант дела дал признательные показания, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но в ходе следствия он скрывался в одной из гостиниц, после чего его задержали.

Обвиняемого осудили на срок шесть лет и четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.