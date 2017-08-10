В Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ прошли обыски

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Обыски, связанные со строительством новой сцены Академического малого драматического театра (МДТ), прошли в Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

"Факт обысков подтверждаю", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

Он также подтвердил информацию региональных СМИ о том, что следственные действия сотрудников УФСБ по Петербургу и Ленинградской области связаны с контрактом Минкультуры на проектирование новой сцены МДТ.

Ранее сообщалось, что подрядчик, компания "Театрально-декорационные мастерские", не выполнил работы, после чего контракт был расторгнут. Арбитражный суд признал разрыв контракта недействительным. В пользу компании было взыскано 70 миллионов рублей на выплату зарплаты сотрудникам. В требованиях дирекции по взысканию 222,6 миллиона рублей было отказано.

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ обжаловала это решение суда. В марте 2017 года контракт на строительство новой сцены МДТ получила компания "Трансепт групп".

В УФСБ по Петербургу и Ленинградской области эту информацию не комментируют.