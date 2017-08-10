На Ставрополье завели дело на мужчину, сломавшего челюсть полицейскому

ПЯТИГОРСК, 10 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ставрополя, который избил полицейского, потребовавшего соблюдать общественный порядок, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств", — добавили в ведомстве.