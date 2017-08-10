На Ставрополье завели дело на мужчину, сломавшего челюсть полицейскому

ПЯТИГОРСК, 10 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ставрополя, который избил полицейского, потребовавшего соблюдать общественный порядок, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"По версии следствия, 9 июля молодой человек, находясь на улице в месте скопления людей в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на законные требования полицейского соблюдать общественный порядок, нанес ему не менее трех ударов по голове, причинив ему закрытую черепно-мозговую, закрытый перелом челюсти, кровоподтеки и ушиб мягких тканей лица", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств", — добавили в ведомстве.