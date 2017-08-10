Суд вынес обвинительный приговор по делу журналиста РБК Соколова

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг выносит обвинительный приговор по делу журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Алексей Криворучко огласил установочную часть приговора, из которой следует, что сам факт совершения преступления судом установлен. Какое наказание получат фигуранты дела, станет известно из резолютивной части приговора, которую огласят в конце.

На скамье подсудимых также находятся бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. По мнению следствия, они участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и имели целью расшатывать политическую обстановку в стране.

В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Соколова, Барабаша и Парфенова к четырем годам заключения каждого, а Мухина — к четырем с половиной годам колонии.

Обвинение строится на показаниях засекреченных свидетелей, а также на записях разговоров фигурантов и выступлений некоторых из них на митинге в мае 2013 года. По мнению следствия, целью обвиняемых было "расшатывание политической обстановки и смена существующей власти нелегальным путем".

Мухин заявил, что он и другие фигуранты действительно были участниками инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть". При этом, по словам публициста, межрегиональное общественное движение "За ответственную власть" было организовано за три года до закрытия "Армии воли народа", а создавать инициативную группу по проведению референдума оно начало еще в 2010 году.

Однако следствие считает, что движение продолжило деятельность запрещенной организации "Армия воли народа".

Фигуранты себя виновными не признают.