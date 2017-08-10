В Хабаровске у детского сада нашли учебные мины и порох

ХАБАРОВСК, 10 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы в Хабаровске изъяли учебные мины и черный дымный порох из бомбоубежища, которое находилось рядом с детским садом, сообщает в четверг Восточный округ войск национальной гвардии РФ.

Отмечается, что в среду днем в дежурную часть ОМОН управления Росгвардии по Хабаровскому краю поступила информация о том, что подростки обнаружили внутри пустующего убежища несколько предметов, внешне похожих на мины, а также рюкзак, наполненный пластиковыми бутылками с неизвестным содержимым. О своей дети ребята сообщили в полицию.

На место происшествия незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники краевого ОМОН Росгвардии, сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю и сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

"В непосредственной близости от бомбоубежища располагается детский сад, в который с самого утра полицейские ограничили доступ и оцепили прилегающую территорию. После осмотра инженер-сапёр ОМОН Росгвардии идентифицировал обнаруженные в бомбоубежище предметы как учебные разновидности пяти противотанковых и противопехотных мин, а также несколько бутылок с чёрным дымным порохом. Они не представляют опасности для окружающих",- говорится в сообщении.

Отмечается, что находки были отправлены для проведения детального исследования в экспертно-криминалистический центр УМВД по Хабаровскому краю. Полицейские выясняют, как учебные боеприпасы и порох оказались в заброшенном убежище.