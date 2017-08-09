Жители нескольких районов Махачкалы и Буйнакска остались без света

МАХАЧКАЛА, 9 авг — РИА Новости. Жители нескольких районов Махачкалы, а также Буйнакска остались без света из-за аномальной жары, передает корреспондент РИА Новости.

В регионе была зафиксирована аномальная жара до 45 градусов, в результате чего в нескольких городах и районах республики произошло отключение электроэнергии. Жара сменилась сильным ветром и проливными дождями.

В настоящее время несколько районов Махачкалы и пригорода, а также Буйнакск остаются без электроснабжения.

Дагестанские спасатели ликвидируют последствия сильного ветра и проливных дождей в Махачкале. "Проводятся работы по расчистке дорог от поваленных деревьев. К ликвидации последствий происшествий привлечено 31 человек и 7 единиц техники", — рассказал РИА Новости представитель МЧС в Дагестане.