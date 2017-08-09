"Алроса" выплатит компенсации родственникам пропавших шахтеров

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. АК "Алроса" выплатит родственникам шахтеров, остающихся под землей в аварийном руднике "Мир", компенсации в размере 2 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.

Компания организовала перелет в Мирный родственников не найденных пока горняков. Встречи с ними проходят ежедневно, в оперативном штабе им предоставляют полную информацию о ходе поисково-спасательных работ.

"Учитывая тяжелое положение, в котором находятся родственники рабочих, остающихся под землей, "Алроса" выплатит им компенсации в размере 2 миллионов рублей независимо от исхода поисковой операции", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания отмечает, что в период простоя в связи с остановкой производства на руднике его работники смогут получать заработную плату. Для сотрудников подземных участков рудника "Мир" – в размере средней зарплаты, для остальных, не задействованных в подземных работах, – в размере двух третьих зарплаты. Для тех сотрудников, которые в рамках вахт спускаются в рудник, установлен повышающий коэффициент — 2.

Параллельно разрабатывается комплекс мер для того, чтобы трудоустроить работников рудника на вакантные должности Мирнинского ГОКа и в другие подразделения компании, отмечается в сообщении.