"Гоголь-центр" не комментирует слова экс-бухгалтера "Седьмой студии"

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. "Гоголь-центр" отказался комментировать слова бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвинившей режиссера Кирилла Серебренникова в том, что он создал этот проект для хищения государственных средств.

Ранее в Мосгорсуде огласили показания экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой, согласно которым она свидетельствовала против Серебренникова. "Серебренников создал этот проект для хищения государственных средств", — сказала она, отметив, что для этого ее и пригласили в данный проект.

"Мы это никак не комментируем", — сказали РИА Новости в пресс-службе театра.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".