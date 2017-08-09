На Таганской площади загорелся двухэтажный дом

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Спасатели сообщили о возгорании в двухэтажном доме на Таганской площади в Москве: сведений о пострадавших не поступало.

"Девятого августа 2017 года в 13.05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Таганская площадь, 86", — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.

Согласно сообщению, на месте работают 11 подразделений и 36 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

Как уточнили в МЧС, возгорание произошло в торгово-административном здании. По данным сервиса "Яндекс.Карты", это торговый центр.