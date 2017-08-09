Житель Брянской области убил жену и два месяца прятал тело в квартире

ВОРОНЕЖ, 9 авг — РИА Новости. Житель Брянской области убил жену в ходе семейной ссоры, после чего, боясь ответственности за содеянное, два месяца прятал тело в квартире, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

В отношении 29-летнего жителя города Унеча возбудили уголовное дело по статье "убийство".

"По версии следствия, в конце мая 2017 года мужчина в ходе ссоры со своей женой причинил ей телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Осознавая, что совершил убийство, мужчина более двух месяцев скрывал ее труп в квартире", — говорится в сообщении.

По данным СК, мужчина задержан. Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.