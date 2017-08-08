Число подтопленных жилых домов в Приморье сократилось до 577

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Число жилых домов, подтопленных в результате проливных дождей в Приморском крае, сократилось до 577, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным на утро вторника, в зоне подтопления находились более двух тысяч домов.

"По состоянию на 21.00 мск в пяти районах края остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 577 жилых домов, где проживают более 1,5 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

В зоне подтопления пока остаются 12 социально значимых объектов. Водой от дорожного сообщения отрезаны девять населенных пунктов, в которых проживают более 1,2 тысячи человек. В то же время в пунктах временного размещения находятся 160 человек.

"Последствия стихии ликвидируют свыше 1,4 тысячи специалистов разных служб, задействованы 276 единиц техники. Ведётся ремонт дорог, откачка воды и расчистка подворий", — сообщили в МЧС.

Группировка спасателей усиливается аэромобильными группировками Амурской области и Хабаровского края.