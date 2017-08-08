Сотрудница "Пятерочки", напавшая на мальчика из-за скейтборда, уволена

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сотрудница подмосковного супермаркета "Пятерочка", избившая 10-летнего мальчика из-за того, что он встал в магазине на скейтборд, уже уволена, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подмосковном Одинцово сотрудница "Пятерочки" набросилась с кулаками на мальчика из-за того, что он, находясь в супермаркете, встал на скейтборд. Инцидент был зафиксирован на видео.

"Эта сотрудница уже уволена", — сказала Мишонова.