Двух россиян подозревают в участии в войне в Сирии на стороне боевиков

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовные дела в отношении двух жителей Нальчика, которых подозревают в участии в деятельности международной террористической организации на территории Сирии, сообщает региональное СУ СК.

"Согласно материалам уголовных дел, жители Нальчика, 1979 и 1984 годов рождения, используя общегражданские заграничные паспорта, в июле 2012 года и сентябре 2013 года, вылетели в Турцию", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году оба мужчины транзитом, организованным членами международной террористической организации для нелегального перемещения наемников, пересекли турецко-сирийскую границу и въехали на территорию Сирии. Здесь, как считают следователи, они вступили в ряды международной террористической организации для участия в вооруженном конфликте против действующей в этой стране власти.

"В обратном направлении государственную границу Российской Федерации подозреваемые не пересекали", — отмечает следствие.

В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что более 180 жителей Кабардино-Балкарии воюют на стороне боевиков из международных террористических организаций в Сирии и Ираке.