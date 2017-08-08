В Ингушетии участковый ранил из табельного оружия местного жителя

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в том, что он после ссоры ранил из табельного оружия местного жителя, сообщает региональное СУСК.

"По данным следствия, 27 июля на проезжей части одной из улиц сельского поселения Сагопши Малгобекского района 33-летний старший участковый уполномоченный МО МВД России "Малгобекский" на почве внезапно возникшей ссоры произвел несколько выстрелов из имевшегося при себе табельного оружия в 27-летнего жителя республики", — говорится в сообщении.

В результате мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.