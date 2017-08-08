Осужденный инвалид Мамаев намерен бороться с несправедливостью в судах

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Инвалид-колясочник Антон Мамаев, осужденный к штрафу за разбой и освобожденный из СИЗО, намерен бороться с судебным произволом, заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его мнению, "на ровном месте может попасть каждый, никто не застрахован". "Оказывается, это все ближе, чем мы думаем", — отметил осужденный.
Он не стал раскрывать свои политические взгляды и говорить, присоединится ли к какой-либо политической партии. "Сейчас думаю", — ответил он на вопрос о методах борьбы.
По его словам, пока он восстанавливается, так как "в СИЗО потерял много сил и был при смерти".
Из-за редкой болезни у Мамаева атрофированы почти все мышцы, он не может самостоятельно передвигаться — в камере о нем приходилось заботиться осужденным из хозяйственного блока. Он пробыл в СИЗО 19 дней — именно столько понадобилось медикам, чтобы провести экспертизу, а судье, чтобы изменить меру пресечения. Впоследствии Мосгорсуд заменил ему наказание с лишения свободы на штраф в 200 тысяч рублей.
Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что суд, заменив колонию для осужденного за разбой Мамаева на штраф, назначил наказание "ниже низшего". Мамаев же сообщил журналистам, что он разочарован решением суда, а его адвокат Андрей Орлов не исключил дальнейшего обжалования приговора в кассационную инстанцию Мосгорсуда и Верховного суда.